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Глава МИД Ирана Абдоллахиан выразил готовность страны стать посредником в урегулировании на Украине

, 18:50 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Ирана Абдоллахиан выразил готовность страны стать посредником в урегулировании на Украине
флаг Ирана, pixabay.com

Руководитель Министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан вечером в четверг, 19 мая, выразил готовность страны выступить в качестве посредника для разрешения ситуации на Украине.

Хоссейн Амир Абдоллахиан в рамках разговора с министром иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что у Тегерана и Москвы отличные отношения. По словам дипломата, Иран поддерживает любые дипломатические попытки урегулирования конфликта на Украине и готов выступить посредником в данном вопросе.

Стороны в ходе беседы также обсудили соглашение России и Ирана в сферах культуры и информационной безопасности.

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