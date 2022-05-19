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Аргументы Недели Политика 13+

Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране мира

, 18:05 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране мира
флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 19 мая, заявил, что расширение Североатлантического альянса не угрожает ни одной стороне мира, поскольку характер НАТО оборонительный.

Ранее сегодня стало известно, что американский лидер Джо Байден принимает в Белом доме главу Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон. В трехсторонней встрече принимает участие вице-президент США Камала Харрис.

Ранее вышеуказанные страны подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

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