Шольц согласился с Макроном в том, что вступление Украины в ЕС затянется на годы

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19 мая 2022, 17:39

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках выступления в бундестаге в четверг, 19 мая, согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим.

Олаф Шольц подчеркнул, что в конце июня текущего года Еврокомиссия вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины в ЕС. Канцлер ФРГ, однако, одновременно с этим признал, что Эммануэль Макрон был прав, указывая на то, что речь не идет о вопросе нескольких месяцев или лет.

Напомним, 9 мая президент Франции выразил мнение, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не один год или даже десятилетие.