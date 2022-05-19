Госдума РФ рассмотрит законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена»

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19 мая 2022, 11:05

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

На рассмотрение депутатами Государственной Думы вынесен проект закона, касающийся российского движения детей и молодёжи «Большая перемена». Информацию сообщает в четверг, 19 мая, RT.

Отмечается, что документ размещён в базе данных российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, будущее движение позволит оказывать содействие в проведении государственной политики и поддержки в сфере воспитания детей и молодёжи. Также при помощи объединения подрастающее поколение сможет легче определяться с профессиональной ориентацией и организовывать свой досуг.

Примечательно, что в Думу документ внесли 19 мая – День пионерской организации, которая была учреждена и действовала на протяжении всей истории СССР.

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