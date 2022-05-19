Необъяснимое явление: доллар упал, а цены продолжают расти

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 мая 2022, 10:29

В новостях победно рапортовали об «укреплении» национальной валюты, курс доллара устремится вниз, меньше 65 рублей. А с ценами что? Поднимали их в феврале-марте моментально, ссылаясь на валютные колебания. Сейчас же массового удешевления товаров не наблюдается.



Ценники в среднем выросли процентов на 20-30. Маркетологи, конечно, выкручиваются как могут. Базовые цены на молоко в одном из гипермаркетов тоже перерисовали на «сотню с лишним», перечеркнули, прописали скидку будто бы весомую и — вуаля — всего-то за 80 рублей, правда 900 мл. А сколько мы за ту же бутылку молока отдавали до всех потрясений 2022 года? Не напомните?



В ближайшей перспективе авторитетные экономисты, финансисты, прочие аналитики вместе с самими производителями и поставщиками не усматривают возврата к прежним ценам на большинство товаров и услуг. Поясняют, что не только курс валют имеет значение. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина высказалась о ещё одном факторе, влияющем на цены. Речь про баланс спроса и предложения.



«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором— начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса. Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период будет сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели. Но нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции» — выступление Набиуллиной в Госдуме.



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