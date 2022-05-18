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Welt написала о «сложном» разговоре Кулебы с главой германского МИД Ламбрехт, во время которого он «вышел из себя»

, 20:02 Источник: РБК

Welt написала о «сложном» разговоре Кулебы с главой германского МИД Ламбрехт, во время которого он «вышел из себя»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Marcus Brandt/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время разговора со своей германской коллегой Кристин Ламбрехт, в ходе которого они обсуждали обещанные поставки Украине зенитных установок «Гепард». Об этом написало германское издание Welt.

Во время своей поездки в Германию на встречу глав МИД стран G7 украинский министр потребовал от Ламбрехт «честного ответа» относительно «Гепардов» и отсутствия боеприпасов к ним. Он также обвинил ее в том, что на базе Рамштайн в конце апреля она анонсировала поставку Киеву 50 зенитных установок, прекрасно зная о том, что снарядов к ним нет. 

Ранее сообщалось, что Германия не смогла предоставить Украине обещанные зенитные установки «Гепард» в связи с запретом Швейцарии, которая производит снаряды, на их реэкспорт.

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