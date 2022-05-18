Мединский: Киев воюет вопреки интересам простых граждан Украины

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский считает, что Украина воюет против России вопреки национальным интересам своей страны.
Выступая в среду на марафоне «Новое знание», Мединский обвинил Киев в «маниакальном желании» воевать.
«Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины», - заявил Мединский.
Кроме того, он считает, что в Украине много людей, для которых «война — это просто бизнес».
Ранее Владимир Мединский заявлял, что Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску.