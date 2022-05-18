Мединский: Киев воюет вопреки интересам простых граждан Украины

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18 мая 2022, 18:18 Источник: "Интерфакс"

Владимир Мединский и Давид Арахамия на переговорах в Стамбуле, Russian Consulate in Istanbul/globallook.com

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский считает, что Украина воюет против России вопреки национальным интересам своей страны.

Выступая в среду на марафоне «Новое знание», Мединский обвинил Киев в «маниакальном желании» воевать.

«Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины», - заявил Мединский.

Кроме того, он считает, что в Украине много людей, для которых «война — это просто бизнес».

Ранее Владимир Мединский заявлял, что Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску.