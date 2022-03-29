Мединский заявил, что РФ не хочет подвергать Киев большому военному риску

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29 марта 2022, 18:32

Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил вечером во вторник, 29 марта, что Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску.

Соответствующую информацию Владимир Мединский предоставил сегодня в рамках разговора с сотрудниками RT.

Напомним, ранее по итогам переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле Мединский сообщил, что российская сторона сделала два шага навстречу украинской в целях урегулированию конфликта, в частности речь идет о деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях.