Эксперт Марков оценил степень успеха торгов Турции с НАТО по вопросу Швеции и Финляндии

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18 мая 2022, 17:57 Источник: Свободная Пресса

Сергей Марков, Viktor Chernov/ Russian Look

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на авансцену мировой площадки, устроив серьёзные торги с Североатлантическим альянсом по поводу согласия на вступление в него Швеции и Финляндии. Причём позиции Анкары перед Вашингтоном настолько сильны, что эти пререкания могут оказаться полезны турецкой стороне.

На это в беседе со «Свободной Прессой» обратил внимание российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Впрочем, я думаю, что этот ход, если он, этот торг будет предпринят, он, несомненно, принесет успех», — отмечает эксперт информацию по поводу от Bloomberg.

Ранее иностранные журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что Турция за вступление в НАТО Швеции и Финляндии собирается потребовать вернуть ее в программу поставок истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

Также, по мнению аналитиков, Турция может купить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплектующих к ним. Ведь у страны уже есть такие единицы воздушной техники. Причём позиции в нынешней ситуации, как полагает Марков, сильнее и твёрже именно у Анкары.

Ранее сообщалось, что нейтральных европейских стран становится всё меньше. Вот уже Швеция и Финляндия объявили о своём решении вступить в НАТО. Но это может коснуться и других государств. Например, Швейцарии, которая в войнах не участвовала с 19-го столетия. Швейцария не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, и даже членом ООН она стала только в 2002 году. Нейтральный статус страны закреплён в конституции. В будущем же эти подходы могут поменяться.