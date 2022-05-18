Швейцария идёт на сближение с НАТО

Нейтральных европейских стран становится всё меньше. Вот уже Швеция и Финляндия объявили о своём решении вступить в НАТО. Но это может коснуться и других государств. Например, Швейцарии, которая в войнах не участвовала с 19-го столетия. Швейцария не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, и даже членом ООН она стала только в 2002 году. Нейтральный статус страны закреплён в конституции. В будущем же эти подходы могут поменяться.
На днях стало известно, что к концу сентября оборонное ведомство Швейцарии должно подготовить доклад о том, как изменилась ситуация с безопасностью в Европе после начала российской спецоперации в Украине. Представитель ведомства Пэлви Пулли в интервью агентству Reuters дала понять, что вероятным итогом рассмотрения этого документа станет сближение Швейцарии с НАТО. На практике это даже может означать согласие страны на учения со странами альянса и начало обмена разведданными с США, а также увеличение трат на военные нужды, предназначенные для других государств.
Отдельный доклад на схожую тему готовится в МИД Швейцарии. Оба этих документа будут представлены правительству и парламенту для принятия дальнейших решений. Но всё же о полном отказе от нейтралитета речи пока не идёт. Сами граждане этой страны в большинстве своём не желают полноценного вступления в НАТО. По данным апрельского соцопроса, проведённого компанией Sotomo, только 33% швейцарцев выступают за полноценную интеграцию в альянс.
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