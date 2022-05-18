МИД: из России высланы 27 дипломатов Испании

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18 мая 2022, 15:16

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Российское Министерство иностранных дел заявило в среду, 18 мая, о высылке 27 испанских дипломатов. Информация значится на сайте внешнеполитического ведомства.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», − цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Ещё 5 апреля власти Испании решили выслать около 25 дипломатов посольства России.

Ранее стало известно, что 18 мая посол Испании Маркос Гомес Мартинес, а также посол Швеции Малена Мард были вызваны в здание Министерства иностранных дел России.

Также сегодня сообщалось, что Министерство иностранных дел Российской Федерации в качестве ответной меры на недружественные действия официального Парижа объявило 34 французских дипломата персонами нон грата.