МВД Британии получило запрос о невыдаче Ассанжа в США от комиссара Совета Европы по правам человека

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18 мая 2022, 12:03

Пикет за свободу Ассанжа, Leo Claudio De Petris/ Keystone Press Agency

Сегодня, 18 мая, стало известно, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила письменный запрос министру внутренних дел Великобритании Прити Пател о запрете экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«В опубликованном сегодня письме комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала министра внутренних дел Великобритании Прити Пател не экстрадировать Джулиана Ассанжа», − пишет RT со ссылкой на пресс-службу комиссара.

Еврочиновница подчёркивает, что обвинительный вердикт судебной системы США в отношении Ассанжа затрагивает вопросы о безопасности тех, «кто публикует секретную информацию в общественных интересах», в том числе если эта информация разоблачает нарушения прав человека.

Своими действиями Вашингтон, по мнению комиссара, угрожает свободе слова и защите права на информацию. В то время как Лондон экстрадицией Ассанжа окажет «сдерживающее воздействие» на свободу СМИ и нивелирует стремление масс-медиа выполнять свой долг в условиях свободной демократической системы.

Напомним, 20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Теперь окончательное решение о выдаче должна принять глава МВД Британии Прити Пател. У защиты известного журналиста есть время до 18 мая включительно, чтобы представить ведомству доводы не выдавать его в Соединённые Штаты.

В МИД России напомнили, что Ассанжа стали преследовать после того, как он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.