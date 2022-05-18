Мария Захарова: власти Украины предали людей с «Азовстали», поскольку использовали их в качестве инструмента шантажа

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18 мая 2022, 09:08

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Украинские власти предали людей с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, поскольку использовали их в качестве инструмента шантажа. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, спикер российского министерства иностранных дел.

«Киевское руководство предало находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе людей, так как использовало их в качестве инструмента шантажа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский проинформировал, что украинские военнослужащие продолжали выходить с территории «Азовстали» до 22.00 вторника.