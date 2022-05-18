Комбат ДНР Ходаковский: украинские военные продолжали выходить с «Азовстали» до 22.00 вторника

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18 мая 2022, 08:47

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украинские военнослужащие продолжали выходить с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе до 22.00 вторника. Об этом написал сегодня в своем Telegram-канале командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до двадцати двух противник продолжал выходить с “Азовстали”. Через наш участок вышло около 600 человек, утром пока тишина», — говорится в публикации, выложенной Ходаковским.

Как сообщалось ранее в среду, РИА Новости проинформировало, что российские войска применили в ходе специальной операции на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».