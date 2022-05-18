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РИА Новости: российские войска применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор»

, 07:09 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: российские войска применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор»
Боевые машины поддержки танков «Терминатор», Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Войска Российской Федерации применили в ходе специальной операции, проводящейся на украинской территории, взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор». Об этом стало известно РИА Новости.

«Вооруженные силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков "Терминатор", сообщил РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский выложил видео выхода решивших сдаться киевских военных с металлургического комбината «Азовсталь», который расположен в Мариуполе.

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