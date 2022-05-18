РИА Новости: российские войска применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор»

Войска Российской Федерации применили в ходе специальной операции, проводящейся на украинской территории, взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор». Об этом стало известно РИА Новости.
«Вооруженные силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков "Терминатор", сообщил РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский выложил видео выхода решивших сдаться киевских военных с металлургического комбината «Азовсталь», который расположен в Мариуполе.