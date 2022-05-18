Washington Post: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи США, обойдя Египет и Израиль

Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи Соединенных Штатов, обойдя Египет и Израиль. На это, как передает ТАСС, указало издание The Washington Post.
«Украина стала крупнейшим в мире получателем американской военной помощи, обойдя в этом списке Египет и Израиль, пишет газета The Washington Post», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Согласно имеющимся сведениям, с 2014-го по 2021 годы Вашингтон направил киевской стороне порядка 2,7 млрд долларов военной помощи, с начала специальной операции Москвы — 3,8 млрд. В новом пакете помощи бывшей советской республике, за который в скором времени должен проголосовать Сенат, на оборону предусмотрено 20 млрд долларов.
Как сообщалось ранее в среду, РИА Новости стало известно, что войска РФ применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».