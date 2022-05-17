Нед Прайс: В США не видят оснований для диалога Блинкена и Лаврова

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17 мая 2022, 22:55 Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, MFA Russia/globallook.com

Контакты госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не планируются. Так ответил во вторник на вопрос журналистов о возможности диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, «США не видят оснований для прямого диалога госсекретаря и министра Лаврова в текущей ситуации».

При этом Прайс отметил, что переговоры Блинкена и Лаврова могли бы быть полезными, если бы привели к «снижению уровня насилия в Украине». Однако в госдепе считают, что на данном этапе развития двусторонних отношений подобная встреча вряд ли могла оказаться конструктивной.

Ранее Блинкен заявил, что Россия пытается «исказить историю» в попытке оправдать проведение спецоперации в Украине.