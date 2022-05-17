Примаков о решении Латвии прекратить сотрудничество с Россией по культуре: попытка Риги выморить голодом русских стариков страшнее

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17 мая 2022, 22:27

Евгений Примаков, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал решение Латвии расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Россией в области культуры. Руководитель отдела по связям с общественностью министерства культуры Латвии Лита Кокале заявила, что ведомство намерено инициировать расторжение договора через три месяца.

Примаков отметил, что решение властей этой страны "вписывается в общий курс официальной Латвии, "то, что творится в Латвии и так называемых "прибалтийских вымиратах" – это история печали".

Евгений Примаков в эфире радио Sputnik высказал уверенность, что "русская культура велика настолько, что ее просто физически невозможно исключить из культуры европейской как ее органическую часть".

Глава Россотрудничества переживает за другое, что "латвийский реваншизм и ревизионизм ведут к тому, что в Латвии всерьез рассматривают возможность расторгнуть соглашения, заключенные с Россией еще в 90-е годы". Примаков пояснил: "Соглашения, по которым Россия обязывалась поддерживать наших военных пенсионеров и просто наших пенсионеров, которые живут в Прибалтике".

Он выразил мнение, что со стороны властей Латвии сейчас предпринимается попытка выморить голодом остающихся в этой "недостране" русских стариков". "Это гораздо опаснее, чем угрозы, которые якобы исходят из Латвии для великой русской культуры", – заключил глава Россотрудничества.