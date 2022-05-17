Захарова считает, что среди союзников по НАТО нет ни единства, ни солидарности

Среди союзников по НАТО нет солидарности, единства и общности взглядов, заявила во вторник в интервью белорусскому агентству БелТА официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, страны, входящие в Североатлантический альянс, много лет убеждали мир в том, что он является организацией единомышленников, носителей высокоцивилизованных основ.
«Сегодня мы видим, насколько эти высокоцивилизованные основы, на самом деле, недалеко ушли от варварства», - заявила Захарова, заметив, что союзники исповедуют «культуру отмены», агрессию и «все виды фобий, которые можно только придумать».
Захарова считает также, что тезис о солидарности и общности взглядов членов НАТО — это миф. По ее словам, союзники зачастую высказывают друг другу претензии, «граничащие с ненавистью». Она привела также выражения, которыми представители альянса характеризуют положение дел в организации — например: «у НАТО умер мозг» или «это организация, которая сама себя исчерпала».
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что НАТО создавалась на остатках фашистского генералитета.