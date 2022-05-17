Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на «Азовстали» и переговорный процесс с Россией

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17 мая 2022, 20:43 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, @Dankihot / (dankihot.com)/globallook.com

Во вторник состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Зеленский сообщил в своем твиттере, назвав беседу «долгой и содержательной».

Как следует из сообщения украинского президента, лидеры двух стран обсудили эвакуацию военных с «Азовстали», перспективы переговорного процесса, оборонную поддержку Украины со стороны Франции, возможные пути экспорта ее сельскохозяйственной продукции и шестой пакет санкций в отношении России.

Также президенты затронули тему вступления Украины в Евросоюз.

«Состоялось предметное обсуждение нашей заявки на получение статуса кандидата в члены ЕС», - написал Зеленский.

Во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что из «Азовстали» сдались в плен 265 украинских военных, в их числе 51 раненый.