Штаб теробороны ДНР: 256 украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен

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17 мая 2022, 11:37

Металлургический комбинат «Азовсталь», V Ictor / globallookpress.com

256 киевских военнослужащих с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе сдались в плен. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, предоставил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«Из "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый, сообщил штаб теробороны ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист Игорь Жданов указал, что артиллерия Вооруженных сил Украины с утра обстреливает поселок Еленовка, через который провозят пленных с «Азовстали».