Журналист Игорь Жданов: артиллерия ВСУ с утра обстреливает поселок Еленовка, через который провозят пленных с «Азовстали»

Артиллерия Вооруженных сил Украины с утра обстреливает поселок Еленовка, через территорию которого провозят пленных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале корреспондент RT Игорь Жданов.
«Украинская артиллерия с утра обстреливает “Градами” поселок Еленовка под Донецком», — написал журналист.
Он отметил, что через данный населенный пункт осуществляется провоз плененных киевских военных с «Азовстали».
«Выглядит как целенаправленная попытка уничтожить свое же сдавшееся подразделение», — говорится в публикации Жданова.
Как сообщалось ранее сегодня, командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский указал, что заблокированные на «Азовстали» украинские силовики столкнулись с выбором — смерть или белый флаг.