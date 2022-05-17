Журналист Игорь Жданов: артиллерия ВСУ с утра обстреливает поселок Еленовка, через который провозят пленных с «Азовстали»

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17 мая 2022, 10:37

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Артиллерия Вооруженных сил Украины с утра обстреливает поселок Еленовка, через территорию которого провозят пленных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале корреспондент RT Игорь Жданов.

«Украинская артиллерия с утра обстреливает “Градами” поселок Еленовка под Донецком», — написал журналист.

Он отметил, что через данный населенный пункт осуществляется провоз плененных киевских военных с «Азовстали».

«Выглядит как целенаправленная попытка уничтожить свое же сдавшееся подразделение», — говорится в публикации Жданова.

Как сообщалось ранее сегодня, командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский указал, что заблокированные на «Азовстали» украинские силовики столкнулись с выбором — смерть или белый флаг.