Комбат ДНР Ходаковский: заблокированные на «Азовстали» украинские военные столкнулись с выбором — смерть или белый флаг

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17 мая 2022, 09:53

Металлургический комбинат «Азовсталь», V Ictor / globallookpress.com

Украинские военнослужащие, заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, столкнулись с выбором — смерть или белый флаг. На это указал в своем Telegram-канале командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

По словам Ходаковского, «мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг». Как отметил комбат, «судя по всему, выбор пал на второе».

Автор публикации добавил, оценивая ситуацию в Мариуполе, что «в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества».

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало вывода киевских военных с территории «Азовстали».