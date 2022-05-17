Зеленский подтвердил начало вывода украинских военных с территории «Азовстали» в Мариуполе

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17 мая 2022, 07:40

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил начало вывода киевских военнослужащих с предприятия «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Президент Украины также заявил, что Киев рассчитывает впоследствии вернуть их на подконтрольную украинским властям территорию», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал сдачу в плен силовиков с «Азовстали» началом краха режима Зеленского.