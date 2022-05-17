Депутат Госдумы Слуцкий подал идею отменить мораторий на смертную казнь

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17 мая 2022, 17:14

Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ, Yevgeny Philippov/ Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 17 мая, выдвинул предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом сообщает «Дума-ТВ».

«Мы видим, что происходит на «Азовстали». Да, националисты выходят. Сегодня не случайно Вассерман выступил с предложением не обменивать», − подчёркивает важность момента парламентарий.

Далее Слуцкий напомнил о своей недавней инициативе пересмотреть мораторий на высшую меру наказания. «У нас с 1996 года, с тех пор, как мы вступили в Совет Европы, в стране мораторий на смертную казнь. Мы, находясь в Совете Европы 26 лет, так и не ратифицировали 6 протокол к Европейской конвенции по правам человека об отмене смертной казни, поскольку в начале 2000-х, после чудовищных террористических актов в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске, Москве наше население не было готово, и до сих пор не готово к принятию такого решения. Но мораторий действует», − отметил политик в своём заявлении.

В свете событий на фронтах Донбасса, когда идёт массовая сдача в плен откровенных военных преступников, об этом следует думать и понимать. Глава думского комитета уверен, сто сейчас необходимо показать всему миру, что украинские радикалы, поборники неонацизма достойны лишь высшей меры наказания.

В совокупности их чудовищные преступления против человечности на протяжении 8 лет агрессии Киева на Донбасс, а теперь ещё и преступления против российских военнопленных делают высшую меру необходимой. Слуцкий предлагает рассмотреть такую возможность.

Ранее стало известно, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин распорядился о подготовке протокольного поручения, которое позволит запретить обмен сдавшихся в плен неонацистов из военизированных группировок Украины с «Азовстали».