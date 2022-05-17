Володин о запрете обмена боевиков: Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 15:27

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин распорядился о подготовке протокольного поручения, которое позволит запретить обмен сдавшихся в плен неонацистов из военизированных группировок Украины с «Азовстали». Об этом во вторник, 17 мая, сообщает Regnum.

«В соответствии с нашим регламентом просьба подготовить соответствующее протокольное поручение. Давайте его проработаем вместе с комитетом по обороне и безопасности», − ответил спикер на предложение депутата ГД от партии «Справедливая Россия За правду» Анатолия Вассермана.

Председатель парламента уверен, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену».

«Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», − отметил Володин.

На сегодняшнем заседании Вассерман подчеркнул, что сдача боевиков террористического, запрещённого в РФ «Азова» − первый шаг к их освобождению. Чтобы не допустить такого, депутат предложил «принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников — от тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками».