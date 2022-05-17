Байден 19 мая примет лидеров Швеции и Финляндии и обсудит с ними предстоящее вступление в НАТО

В четверг в Белом доме состоится встреча президента США Джо Байдена с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Это следует из заявления администрации США, которое распространила во вторник пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Как говорится в документе, стороны «обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО», а также вопросы безопасности Европы и поддержки Украины.
О желании стать членами Североатлантического альянса Финляндия и Швеция заговорили после начала российской военной спецоперации в Украине. 17 мая парламент Финляндии почти единогласно одобрил вступление страны в НАТО. В этот же день министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала официальную заявку на вступление в альянс.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя это решение скандинавских стран, заявил, что ответ России будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.