Байден 19 мая примет лидеров Швеции и Финляндии и обсудит с ними предстоящее вступление в НАТО

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17 мая 2022, 16:47 Источник: ТАСС

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

В четверг в Белом доме состоится встреча президента США Джо Байдена с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Это следует из заявления администрации США, которое распространила во вторник пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Как говорится в документе, стороны «обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО», а также вопросы безопасности Европы и поддержки Украины.

О желании стать членами Североатлантического альянса Финляндия и Швеция заговорили после начала российской военной спецоперации в Украине. 17 мая парламент Финляндии почти единогласно одобрил вступление страны в НАТО. В этот же день министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала официальную заявку на вступление в альянс.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя это решение скандинавских стран, заявил, что ответ России будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.