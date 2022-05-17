Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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17 мая 2022, 15:51

флаг Финляндии

Парламент Финляндии во вторник, 17 мая, почти единогласно одобрил вступление в НАТО. "За" проголосовали 188 членов парламента из 200, - передает РИА Новости.

Финляндия и Швеция решили отказаться от нейтралитета и вступлении в Североатлантический альянс после начала специальной военной операции России на Украине.

Китайская газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится, что идущая в НАТО Финляндия будет выдвинута на передовую, если разгорится прямой конфликт альянса с Россией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что его страна не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как Хельсинки и Стокгольм ввели против Анкары санкции.