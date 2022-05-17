Источник URA.RU: украинских военнопленных из «Азовстали» содержат в СИЗО в Еленовке, их кормят и лечат

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17 мая 2022, 15:32 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Украинские военные, вышедшие в Мариуполе с территории заблокированного российскими войсками металлургического комбината «Азовсталь», с белым флагом, содержатся в СИЗО. Условия содержания военнопленных нормальные.

Информацию о том, как содержатся украинские военнопленные, раскрыл источник издания URA.RU, условии анонимности. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики ранее сообщили, что более 250 украинских военнослужащих, заблокированных на территории «Азовстали» в городе Мариуполе, сдались в плен военным ДНР и ВС России.

По имеющимся сведениям, раненых военных с «Азовстали» вывезли в больницу Новоазовска (53 человека), а еще 211 военнослужащих — в поселок Еленовка.

Еленовка — небольшой поселок в ДНР. Инсайдер рассказал, что сдавшихся с «Азовстали» в понедельник, 16 мая, действительно привезли в этот населенный пункт. Этот факт не афишировался. Местные жители не видели, как это было. Мирные граждане из-за обстрелов «Азовстали» практически не выходят из домов. Источник отметил, что в Еленовке неразрушенных домов почти и не осталось.

По данным инсайдера, военнопленные находятся в нормальных условиях, их кормят, их лечат медики. Он подчеркнул, что в ДНР нет плохого отношения к людям. Мест, куда поместили военнопленных, достаточно, там можно разместить до трех тысяч человек.

16 мая вышедшие к военным ДНР с «Азовстали» с белым флагом украинские националисты попросили о переговорах и эвакуации раненых. Боевики с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих — в Еленовку. Еще одна партия украинских военных должна выйти 17 мая.

Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, что артиллерия Вооруженных сил Украины с утра обстреливает поселок Еленовка.