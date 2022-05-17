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Аргументы Недели Политика 13+

Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением посетить Турцию

, 13:18 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением посетить Турцию
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, заявил, что Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, однако речь идет не о планах на ближайшее время.

Ранее сегодня турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что Владимир Путин посетит Турцию в ближайшие дни и будет присутствовать на деловой встрече на высшем уровне.

Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера есть действующее приглашение посетить Турцию, которым он намерен воспользоваться. Уточняется, что сроки визита Владимира Путина в страну будут согласованы, однако договоренностей на ближайшее время нет.

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