Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением посетить Турцию

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 13:18 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, заявил, что Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, однако речь идет не о планах на ближайшее время.

Ранее сегодня турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что Владимир Путин посетит Турцию в ближайшие дни и будет присутствовать на деловой встрече на высшем уровне.

Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера есть действующее приглашение посетить Турцию, которым он намерен воспользоваться. Уточняется, что сроки визита Владимира Путина в страну будут согласованы, однако договоренностей на ближайшее время нет.