Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Спикер Кремля Песков: для коллективного Запада является раздражителем само существование России

, 10:49

Спикер Кремля Песков: для коллективного Запада является раздражителем само существование России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Для коллективного Запада является раздражителем само существование Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Само существование России является раздражителем для коллективного Запада, заявил Дмитрий Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам спикера Кремля, западные государства готовы на все, чтобы не дать РФ жить так, как она хочет.

Ранее на текущей неделе Песков указал на то, что в случае присоединения Украины к НАТО у Москвы возник бы территориальный спор со страной, входящей в Североатлантический альянс.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram