Песков: в случае вступления Украины в НАТО у России возник бы территориальный спор со страной, входящей в альянс

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16 мая 2022, 13:16

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае присоединения Киева к НАТО у Российской Федерации возник бы территориальный спор со страной, входящей в альянс. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков, комментируя тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обратил внимание, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина "потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", сказал он», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, корреспондент RT Игорь Жданов указал на то, что осада металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе продолжается, киевские военные зажаты со всех сторон.