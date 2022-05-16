АЗС компании Shell в России полностью прекратили продажу топлива

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16 мая 2022, 15:46

Логотип Shell, Imago/Manuel Geisser/globallook.com

Автозаправочные станции компании Shell в России полностью прекратили продажу топлива. Магазины и кафе на АЗС этой компании еще продолжают работу. Программа лояльности Shell прекратит функционировать с 20 мая. Эту информацию сообщила сама компания.

В сообщении говорится, что «на АЗС, входящих в периметр сделки с «Лукойлом», полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — передает РИА Новости.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell после начала специальной военной операции на Укране объявила, что уходит из России.

НК «Лукойл» после этого заявила о покупке «дочки» в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.