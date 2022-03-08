Shell закрывает свои АЗС в России и начинает поэтапный отказ от использования российских нефти и газа

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8 марта 2022, 15:09 Источник: ТАСС

Логотип Shell, Imago/Manuel Geisser/globallook.com

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение о поэтапном отказе от использования нефти и газа из России и закрытии своих АЗС на территории РФ. Об этом говорится в заявлении руководства компании, распространенном во вторник.

Как следует из заявления, поэтапный отказ может занять недели и приведет к снижению производительности нефтеперерабатывающих заводов компании.

«В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов. В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы будем менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы. Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к снижению производительности наших НПЗ», - говорится в заявлении.

В нем также сообщается о прекращении деятельности в РФ, связанной «с автозаправочными станциями, авиатопливом и ГСМ».

Напомним, в понедельник руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали инициативу о запрете импорта нефти из Российской Федерации.