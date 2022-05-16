Боррель: главы МИД стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций против России и нефтяное эмбарго

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16 мая 2022, 09:48

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Chris Emil JanÃŸEn / globallookpress.com

Руководители МИД государств, входящих в Европейский союз, обсудят шестой пакет ограничительных мер в отношении Москвы и введение запрета на поставки нефти из Российской Федерации. Об этом, как пишет Telegram-канал «Украина.ру», проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Главы МИД ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и нефтяное эмбарго. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам Борреля, с помощью рестрикций Евросоюз усилит давление на Москву, продолжая работать над ее международной изоляцией.

Как сообщалось ранее в понедельник, американскому агентству Bloomberg стало известно, что Германия откажется от импорта нефти из РФ до конца 2022 года.