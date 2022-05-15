Bloomberg сообщил о закрытом заседании ЕК, на котором покупателям российского газа разрешили открывать счета в Газпромбанке

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15 мая 2022, 18:55 Источник: "Коммерсантъ"

"Газпромбанк", Maksim Konstantinov/globallook.com

Еврокомиссия позволила европейским импортерам российского газа открывать счета в Газпромбанке, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, ссылаясь на закрытое заседание ЕК, прошедшее в пятницу.

Таким образом, пишет агентство, покупатели российского газа смогут выполнить требования России о его оплате, не нарушая санкций. При этом указывается, что импортеры могут открывать счета в долларах и евро, однако о рублевых на заседании ЕК не упоминалось. Также издание напомнило, что уже более 20 европейских компаний открыли валютные счета для оплаты газа в Газпромбанке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что по предложенной Москвой схеме расчеты за газ будут производиться в евро, а дальше Газпромбанк сам будет конвертировать их в рубли на Мосбирже и отправлять на счета поставщиков.