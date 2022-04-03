Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространяться и на другие товары

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3 апреля 2022, 14:40 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Спикер Госдумы Дмитрий Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространена и на другие экспортируемые товары.

Пресс-секретарь президента высказался на тему рублевого расчета за все экспортируемые Россией товары. Он подчеркнул, что эта система будет играть весомую роль во внешнеторговых отношениях.

Говоря об оплате за российский газ, Песков уточнил, что оплата будет производиться в евро, однако «конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - «Газпрому» - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей», сообщает ТАСС.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По мнению Володина, будет правильным продавать за границу за российскую валюту зерно, нефть и лес.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал требование России о переходе на схему оплаты за российский газ в рублях шантажом.