Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, включить в него зерно, нефть, удобрения, лес

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30 марта 2022, 10:11 Источник: Вячеслав Володин, спикер Госдумы

фото: pixabay.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По мнению Володина, будет правильным продавать за границу за российскую валюту зерно, нефть и лес.

Спикер пишут в своем Telegram-канале о поддержке депутатами правильного решения Президента РФ Владимира Путина, который поручил правительству подготовить контракты для платежей за газ в рублях. Володин напомнил, что в последние дни "широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях, сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте, затем президент Франции Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет".

Новость среды - "потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля".

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным", - написал Володин и подчеркнул: "Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли".

Он предложил: "... будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п".

Спикер Госдумы призвал коллег из национальных парламентов недружественных стран отнестись "более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов". "Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - подытожил Володин.

Российские экономисты предложили России создать новую платежную единицу для торговли с дружественными странами.