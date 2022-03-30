Экономисты предложили России создать новую платежную единицу для торговли с дружественными странами

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30 марта 2022, 09:49 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Одним из вызовов, с которыми столкнулась Россия после введения с конца февраля 2022 года новых антироссийских санкций, стало затруднение в проведении расчетов по внешнеторговым операциям.

Несколько экономистов — эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН - считают, что из-за ограничений, отрезавших нашу страну от мировых рынков капитала и затруднивших конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, необходимо создавать новые платежные единицы для расчетов с дружественными странами.

Эксперты ЦМАКП считают, что в случае с российским экспортом, прежде всего нефтегазовым, решить проблему можно через проведение оплаты непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора. Но «нефтедоллары» могут попасть под санкции.

Как считают эксперты, в долгосрочной перспективе уйти от долларовой системы расчетов можно с помощью создания новой платежной единицы между РФ и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.

Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы.

Страны "Большой семёрки" считают требование об оплате рублями за поставки российского газа неприемлемым.