Финский президент Ниинистё назвал «спокойной и хладнокровной» беседу с Путиным о НАТО

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15 мая 2022, 18:23 Источник: РБК

Президент Финляндии Саули Ниинистё, IMAGO/Heikki Saukkomaa/globallook.com

Разговор с президентом России Владимиром Путиным о вступлении Финляндии в НАТО получился удивительно «спокойным и хладнокровным». Об этом финский лидер Саули Ниинистё сообщил в воскресенье в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Путин в ходе разговора не стал повторять высказанных ранее предупреждений российского МИД о том, что в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс, Москва будет вынуждена предпринять шаги военно-технического характера.

Ниинистё сообщил, что позвонил российскому президенту, так как его обеспокоило это предупреждение. Однако дискуссия с российским президентом получилась «очень спокойной и хладнокровной».

«Удивительно было то, что он спокойно это воспринял», - сказал финский лидер.