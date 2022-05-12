МИД РФ: Москва будет вынуждена принять шаги военно-технического и иного характера в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО

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12 мая 2022, 14:14

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва будет вынуждена принять шаги военно-технического и другого характера в ответ на возможное присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел России.

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО, заявили в МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что получение Финляндией членства в блоке нанесет серьезный ущерб отношениям страны с РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Хельсинки будет быстро принят в альянс, если подаст соответствующую заявку.