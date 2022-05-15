Столтенберг рассказал о планах НАТО усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе

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15 мая 2022, 16:55 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong ​​​​​/globallook.com

НАТО планирует усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы гарантировать безопасность Финляндии и Швеции до их принятия в Североатлантический альянс. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги неформальной встречи глав МИД стран-членов альянса, которая состоялась в воскресенье в Берлине.

Столтенберг выступал по видеосвязи, поскольку не смог принять участие во встрече лично из-за того, что заразился коронавирусом.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники изучат вопрос предоставления гарантий безопасности Финляндии и Швеции «путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе».

«Все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», - заверил Столтенберг.

Как сообщалось ранее, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.