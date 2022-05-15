Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

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15 мая 2022, 13:29 Источник: РИА "Новости"

флаг Финляндии, pixabay.com

Днем в воскресенье, 15 мая, стало известно, что Финляндия официально объявила о своем решении вступить в Североатлантический альянс. Соответствующая информация содержится в заявлении правительства.

В минувшую субботу глава Министерства иностранных дел Пекка Хаависто сообщил, что заявку на членство в НАТО страна планирует подать в среду.

Напомним, ранее сегодня глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию необходимо быстро принять в НАТО, если эти страны пожелают вступить в альянс.