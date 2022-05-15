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Глава МИД Германии Бербок заявила, что Швецию и Финляндию необходимо быстро принять в НАТО

, 11:00 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Швецию и Финляндию необходимо быстро принять в НАТО
глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок утром в воскресенье, 15 мая, заявила, что Швецию и Финляндию необходимо быстро принять в НАТО, если эти страны пожелают вступить в альянс.

Анналена Бербок подчеркнула, что двери НАТО открыты для Швеции и Финляндии, если парламент и общества вышеуказанных стран захотят вступить в Североатлантический альянс. По мнению главы МИД ФРГ, эти государства необходимо принять в организацию быстро.

Бербок добавила, что НАТО – это альянс для обороны.

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