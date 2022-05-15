Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США помогут Финляндии и Швеции, если на них нападут до вступления в НАТО

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15 мая 2022, 13:00 Источник: ТАСС

Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил днем 15 мая, что Соединенные Штаты Америки смогут оказать Финляндии и Швеции необходимую поддержку, если она потребуется им до вступления в НАТО.

Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о том, готовы ли США направить войска на помощь Финляндии и Швеции, если данные страны подвергнутся атаке до вступления в Североатлантический альянс, подчеркнул, что не хочет обсуждать гипотетические возможности, поскольку предпосылок для такого сценария нет.

По словам пресс-секретаря Пентагона, у вышеуказанных стран очень современные вооруженные силы, с которыми американской стороне комфортно сотрудничать, однако, если Хельсинки и Стокгольму понадобятся дополнительные военные возможности, то Вашингтон окажет такую помощь.