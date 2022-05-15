Глава итальянской партии «Лига» Сальвини выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

15 мая 2022, 12:16 Источник: РИА "Новости"

Маттео Сальвини, Massimo Di Vita/Keystone Press Agency

Глава входящей в правящую коалицию итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини в воскресенье, 15 мая, выразил мнение, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует отложить.

Маттео Сальвини также заявил, что поставка на Украину итальянских вооружений не поможет достижению мира, а также добавил, что одно дело направлять экономическую и военную помощь в самом начале кризиса, но совсем другое – делать это сейчас.

По мнению главы партии "Лига", все что отдаляет мир, должно быть внесено в лист ожидания. Сальвини также поддержал возможность оплаты российского газа рублями.