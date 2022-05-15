ВС России с начала спецоперации уничтожили 879 беспилотников и 165 самолетов ВСУ

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15 мая 2022, 11:17 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные с начала проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали около 900 беспилотников.

По словам Игоря Конашенкова, с начала спецоперации российские военные уничтожили 165 украинских самолетов, 125 вертолетов, 879 БПЛА и 306 ЗРК.

Подчеркивается, что были ликвидированы 3 098 танков и прочих боевых бронированных машин ВСУ, 381 установка РСЗО, 2 934 единицы специальной военной автотехники, 1 525 орудий полевой артиллерии и минометов.