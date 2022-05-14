Отмечается активность ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях, а также под Харьковом и в районе Попасной

Аргументы Недели → Армия 13+

14 мая 2022, 21:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование ВСУ, не без подсказки своих кураторов, похоже решило провести ещё одно (и, возможно, не последнее) контрнаступление из района Николаева силами 28-ой ОМБр на Александровку и на Кировоградском участке фронта силами недавно сформированной и плохо вооружённой 60-ой ОМБр.

Поддержку им будут обеспечивать подвижные группы дальнобойной артиллерии ВСУ (кочующие в городских кварталах Николаева), катера ВМСУ (патрулирующие Днепровский лиман), авиация и беспилотники, действующие с аэродромов, распложенных в Долгинцево, Александрии и в Канатово. Всего в контрударах на Николаевском и Криворожском участках фронта будет задействовано до 15 тыс. штыков. Сообщается, что необходимая ротация личного состава уже произведена (на этот счёт есть сомнения, ну да ладно, поверим украинским источникам на слово). Бригады пополнены бойцами из батальонов территориальной обороны (то есть, необстрелянными и плохо подготовленными новобранцами). На полевые пункты боепитания доставлены боеприпасы. А на передовую выведены орудия западного образца. Ведётся систематический артиллерийский обстрел позиций ВС РФ в Высоколье и Князевке.

В районе Харькова также идёт подготовка войск ВСУ к наступлению в направлении Казачьей Лопани и Стрелечья с целью выхода к российской границе. В Харькове продолжается концентрация подразделений теробороны, которые тут же направляются на передовую. Из н/п Золочево по позициям ВС РФ в Казачьей Лопани работает украинская артиллерия, туда недавно подвезли 155-мм американские гаубицы М777. Продолжается тяжёлый бой севернее Русской Лозовой за н/п Питомник.

На правом фланге Донбасской дуги в районе Попасной проводится доукомплектование 24-ой и 14-ой бригад. В Артёмовск (Бахмут) только что прибыли три автобуса «Икарус», набитые резервистами, сюда же мелкими группами переправляется бронетехника.

В Мариуполе, на Азовстали в течение прошедшей недели позиции ВСУ подвергались непрерывным артиллерийским и ракетно-бомбовым ударам. Штурмовые группы Народной милиции ДНР проводили зачистку набережной реки Кальмиус и примыкающих к ней территорий. 13 мая дончане сумели выбить противника из большей части цеха толстолистового проката — а это полуторакилометровое здание, одно из двух крупнейших сооружений предприятия. После окончательного захвата этого объекта, ополченцы ДНР лишат бойцов полка «Азов» (запрещён в России) возможности выходить из катакомб на поверхность.

И ещё стало известно, что руководство ВСУ готовит Киев к новой осаде. Внесены изменения в план обороны города. Идет инженерная подготовка многократно эшелонированных позиций. Укрытия оснащаются аварийными источниками электропитания, создаются запасы воды и продовольствия. Об этом заявил начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.