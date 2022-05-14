Страны «Большой семерки» увеличат инвестирование в проекты СПГ для снижения зависимости от энергоносителей РФ

Для отказа от энергоносителей России необходимо усилить инвестиции в проекты СПГ и продвижение чистой энергии, заявили члены стран «Большой семерки» в совместном заявлении. Об этом пишет РИА Новости.

Страны G7 признали важность ускорения инвестиций в производство сжиженного природного газа (СПГ), а также в продвижение чистой энергии. Такие меры необходимы для снижения зависимости «Большой семерки» от нефтепродуктов и энергоносителей РФ.