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Страны «Большой семерки» увеличат инвестирование в проекты СПГ для снижения зависимости от энергоносителей РФ

, 17:06 Источник: РИА Новости

Страны «Большой семерки» увеличат инвестирование в проекты СПГ для снижения зависимости от энергоносителей РФ
Morris Macmatzen/Keystone Press Agency, globallookpress.com
Для отказа от энергоносителей России необходимо усилить инвестиции в проекты СПГ и продвижение чистой энергии, заявили члены стран «Большой семерки» в совместном заявлении. Об этом пишет РИА Новости. 
Страны G7 признали важность ускорения инвестиций в производство сжиженного природного газа (СПГ), а также в продвижение чистой энергии. Такие меры необходимы для снижения зависимости «Большой семерки» от нефтепродуктов и энергоносителей РФ. 
Ранее Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, призвала другие государства «Большой семерки» не отменять рестрикции в отношении Российской Федерации до полного вывода ее войск с украинской территории и заключения мира.

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