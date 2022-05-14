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TAC: падение американский империи может произойти из-за вмешательства в украинский кризис

, 13:21 Источник: РИА Новости

TAC: падение американский империи может произойти из-за вмешательства в украинский кризис
Род Дреер, фото: globallookpress.com
Если США продолжит вмешиваться в российскую военную спецоперацию, то это приведёт к упадку всех сфер жизни, кроме военно-промышленного комплекса. Об этом заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Род Дреер.
В материале для издания Дреер раскритиковал заявление демократа Мэриленда, который заявил о войне с Москвой. 
«Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за  Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?!», — возаразил писатель.
Он добавил, что из-за активного снабжения Украины средствами, в том числе обозреватель сделал акцент на ленд-лизе в размере 40 миллиардов долларов, у граждан США понизился уровень жизни, а в стране растёт инфляция. 
Также Род Дреер поддержал сенатора Ренда Пола, который накануне заблокировал проект о переводе 40 миллиардов долларов Украине. Также Дреер предрек «падение американской империи» из-за вмешательства США в украинский кризис. 

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