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Представитель Белого дома Псаки в последний рабочий день некорректно ответила на вопрос журналистов
Полянский заявил, что Россия требует от США объяснений по военно-биологической деятельности на Украине
РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе обнаружен план захвата Новоазовска и выхода на границу с РФ, атака намечалась на 8 марта
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 14:01 Анналена Бербок: главы МИД стран G7 подчеркнули, что не признают изменения границ на Украине
- 13:23 Главы МИД стран G7 заявили, что эти государства будут поставлять оружие Украине в случае необходимости в течение долгого времени
- 13:21 TAC: падение американский империи может произойти из-за вмешательства в украинский кризис
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