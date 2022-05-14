TAC: падение американский империи может произойти из-за вмешательства в украинский кризис

Если США продолжит вмешиваться в российскую военную спецоперацию, то это приведёт к упадку всех сфер жизни, кроме военно-промышленного комплекса. Об этом заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Род Дреер.

В материале для издания Дреер раскритиковал заявление демократа Мэриленда, который заявил о войне с Москвой.

«Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?!», — возаразил писатель.

Он добавил, что из-за активного снабжения Украины средствами, в том числе обозреватель сделал акцент на ленд-лизе в размере 40 миллиардов долларов, у граждан США понизился уровень жизни, а в стране растёт инфляция.